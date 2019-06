L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato del possibile arrivo di Diego Farias del Cagliari per l’attacco

A margine di una cerimonia che si è svolta al Circolo del Tennis di Lecce, il tecnico dei salentini, Fabio Liverani, ha parlato del possibile arrivo di Diego Farias per la prossima stagione.

Ecco le sue parole rilasciate al Canale 85: «Farias? Può rientrare nelle caratteristiche dei calciatori che cerchiamo, io scelgo le caratteristiche e il direttore sportivo lavora per accontentarmi. Ha tutto per essere il profilo giusto per noi».