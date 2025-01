Farris Inter: «Giocare con l'asterisco non è mai facile, il pari con il Bologna ha lasciato l'amaro in bocca, ma...»

Le parole di Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter, prima del calcio d’inizio della partita dei nerazzurri contro l’Empoli

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Inter Empoli. Di seguito le parole dell’allenatore in seconda nerazzurro.

I 6 PUNTI DI DISTACCO DAL NAPOLI CHE EFFETTO FANNO? – «Giocare con l’asterisco non è facile perché poi, soprattutto all’esterno e non nello spogliatoio, si parla di “virtualmente” e “potenzialmente”. Ma il Napoli è lassù quindi stasera c’è l’occasione per prendere veramente 3 punti e solo il campo te la può dare».

SE CI ASPETTIAMO UN EMPOLI SIMILE AL BOLOGNA? – «Vedremo. Tu studi qualcosa, la prepari anche se il tempo non è tantissimo visto che abbiamo giocato l’altra sera, però sì… Ci aspettiamo una squadra abituata a pressioni alte, dobbiamo stare attenti. Il pari col Bologna può aver lasciato l’amaro in bocca ma la squadra ha fatto veramente un’ottima prestazione contro un ottimo Bologna. Abbiamo avuto valori fisici importanti nonostante le energie fisiche spese in Supercoppa e col Venezia. Dispiace non essere riusciti in quel frangente ad agganciare la vetta ma sappiamo benissimo che oggi abbiamo un’altra occasione».

SU TAREMI E ASLLANI – «Sappiamo benissimo che vestire la maglia dell’Inter non è semplice. Kristjan ha sempre dato tutto, aveva fatto un’ottima prestazione a Venezia. La prestazione col Bologna non è stata assolutamente negativa. Taremi? Siamo assolutamente convinti che ci darà l’apporto anche in termini di gol, fermo restando che in campo è un giocatore utilissimo che sa come muoversi».

IN PANCHINA AL POSTO DI INZAGHI? – «Stare 5 metri avanti nell’area tecnica o 5 metri indietro seduti già ti cambia il mondo. Stasera spero di poter dare il meglio, mi sento addosso questa bella responsabilità».