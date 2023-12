Favola Copenhagen, Neestrup: «Oggi nessuno può dire che questo sia “solo” un secondo posto»

Jacob Neestrup, allenatore del Copenhagen, ha parlato ai microfoni ufficiali della UEFA dopo il passaggio del girone di Champions League

PAROLE – «Ci abbiamo sempre creduto. Oggi nessuno può dire che questo sia “solo” un secondo posto. È un secondo posto fantastico. Siamo stati senza dubbio la seconda migliore squadra in sei partite in questo girone. Sono molto orgoglioso dei giocatori. Sono orgoglioso di poter regalare a tutti i ragazzi e le ragazze di Copenhagen un’altra fantastica esperienza all’inizio del 2024. Il club se lo merita… In realtà è difficile per trovare tutte le parole. Ambizioni? Se riesci a superare un girone con Manchester United, Bayern Monaco e Galatasaray, con tre punti sul Galatasaray e quattro sullo United, allora hai anche la possibilità di passare il prossimo turno. Se non sarà questa la nostra mentalità, perderemo di sicuro».