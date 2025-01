Fazzini Empoli, fumata grigia con la Lazio, c’è tanta distanza e adesso il Napoli è pronto ad affondare il colpo

Fazzini Empoli, ancora distanza tra domanda dei toscani e l’offerta della Lazio e allora cresce l’opzione Napoli: le ultime

Nuova fumata grigia nelle ultime ore tra la Lazio ed Empoli per Jacopo Fazzini. Come riportato da calciomercato.com I toscani hanno rifiutato l’offerta da 1 milione per il prestito biennale con obbligo di riscatto a 11.

Ancora ampia la distanza tra offerta e domanda e ora il Napoli è prepotentemente in corsa, vicino a scavalcare i biancocelesti, dietro il suggerimento di Antonio Conte. Con la cessione di Folorunsho, gli azzurri sono pronti a sferrare un attacco forse decisivo.