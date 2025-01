Fazzini, l’Empoli fissa il prezzo del centrocampista: ecco la possibile destinazione

Jacopo Fazzini, l’Empoli fissa il prezzo per il centrocampista: non vuole scendere sotto questa cifra per cederlo, le trattative

Sull’edizione odierna de Il Messaggero si fa il punto sulla situazione di Jacopo Fazzini, obiettivo del calciomercato della Lazio per cui la trattativa sembra essersi fatta leggermente in salita. L’Empoli non fa sconti e continua a chiedere 15 milioni rispetto ai 12 offerti dalla Capitale.

Ieri ci sarebbe stato il sorpasso del Napoli, che garantisce quella cifra ai toscani. Fabiani però non si arrende e punta a far leva sul precedente sì del giocatore, che preferirebbe sbarcare alla corte di Baroni.