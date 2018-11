Felipe Anderson punge la Lazio: «Ero stanco, è stato facile andare via»

Felipe Anderson è tornato a parlare del suo passaggio dalla Lazio al West Ham durante un’intervista al Daily Mail

L’esterno offensivo del West Ham, Felipe Anderson torna a parlare del trasferimento in Inghilterra dalla Lazio. Il brasiliano ha lasciato la Capitale per approdare in Premier League durante l’ultimo calciomercato per una cifra di circa 40 milioni di euro. Il giocatore, durante un’intervista al quotidiano britannico Daily Mail, ha affermato: «Ero stanco, cercavo un progetto ed una squadra che credessero in me al 100% e qui, al West Ham ho trovato tutto questo. Il tecnico ed il club mi stanno supportando al meglio. Quando ho saputo che su di me c’era l’interesse della società inglese è stato veramente semplice scegliere».

Felipe Anderson ha, poi, concluso le proprie dichiarazioni ammettendo: «Voglio fare qualcosa di grande per gli Hammers, sono pronto ad affrontare tutte le sfide, qui non mi viene messa pressione. Il West Ham ha investito molto su di me, ed è ovvio che si aspettino grandi cose».