Felipe Melo contro Dani Alves e Robinho: «Devono pagare, se fosse accaduto a mia figlia...»

Felipe Melo, ex giocatore di Inter e Juve, ha voluto commentare così Dani Alves e Robinho dopo le accuse di violenza ricevute a costoro.

PAROLE – «Io ho una figlia che ha 15 anni, ci fosse stata lei di mezzo non credo che sarei qui a fare questa intervista. Se sei condannato, è giusto che tu debba pagare per quello che hai fatto. Che sia da lezione perché altri non lo facciano. Bisogna rispettare tutti gli esseri umani, che siano uomini o donne. In prigione ci è rimasto troppo poco. Immaginatevi come possa sentirsi la ragazza o i suoi genitori, è stato condannato e subito dopo uscito. La questione è molto seria, le condanne si pagano, poi puoi essere reinserito nella società».