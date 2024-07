Fenucci Bologna: «Con Italiano qualcosa CAMBIERÁ, ma non la voglia di MIGLIORARE ancora»

Le parole di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, dal ritiro dei rossoblù a Valles: «I nuovi sembrano integrarsi bene»

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club dal ritiro di Valles. Di seguito le sue parole.

RITIRO – «Visti i risultati dell’anno scorso forse dovremmo tornare per una decina di anni (nel ritiro di Valles, ndr.). Scherzo, Stiamo molto bene, il ritiro è molto organizzato, grazie all’azienda provinciale di Valles Rio Pusteria che ci ospita qui con grande soddisfazione, c’è molta più gente dell’anno scorso, quindi c’è un entusiasmo incredibile. Prosegue quel percorso di avvicinamento forte alla squadra che c’è stato, quindi si vede anche qui».

TIFO ED ENTUSIASMO – «Credo che gli abbonamenti siano il frutto di un ritrovato entusiasmo nei nostri tifosi, abbiamo sfiorato le 20 mila sottoscrizioni, ma c’è anche da parte degli sponsor che ci sono rimasti vicini anche quando i risultati era meno entusiasmante. C’è una fortissima partecipazione, in vista della Champions abbiamo costruito una nuova area ospitalità proprio per rendere più fruibile lo stadio anche per loro, in termini di rapporti. Dobbiamo ripartire dall’entusiasmo, dalle motivazioni, dal lavoro fatto in passato. Quindi da parte dei giocatori durante la settimana, perché è lì che si costruiscono le vittorie. Con grande impegno, con la voglia di migliorarsi come gruppo e individualmente».

ITALIANO E I NUOVI – «I nuovi sembrano integrarsi bene, ci si aspetta un inizio un po’ più difficile, perché il cambio di allenatore – pur avendo la stessa proposta di filosofia di gioco, cioè aggressione e possesso – sotto il profilo tecnico e tattico qualcosa cambierà. Domenica dopo domenica, come l’anno scorso, giocheremo tre obiettivi molto importanti. Ci sarà spazio per tutti, c’è voglia di stupire ancora e fare qualcosa di eccezionale anche quest’anno»