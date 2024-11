Ferguson: «Bologna, sono tornato! Emozionato per l'affetto, e sulla vittoria contro il Lecce...»

Le dichiarazioni del centrocampista e capitano del Bologna Ferguson tra il suo ritorno in campo e la vittoria

Ai microfoni di DAZN, il capitano del Bologna Ferguson ha rilasciato qualche dichiarazione tra la vittoria contro il Lecce e il suo ritorno in campo.

LE PAROLE – «Grande emozione, contento di essere di nuovo in campo soprattutto davanti alla nostra gente. La cosa più importante però sono i 3 punti. Fantastico, è la nostra gente. Tanta emozione, oggi il sostegno era per la squadra e per la vittoria che è quella che conta, più che per me».