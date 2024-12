Bologna, playoff appesi ad un filo, ma una buona notizia c’è: riecco Ferguson, le pagelle

Bologna, le pagelle di Lewis Ferguson: lo scozzese fa il suo debutto in Champions League con la fascia da capitano e trascina i compagni

La buona notizia del Bologna è anche in parte il suo rammarico: perchè con il Lewis Ferguson visto ieri all’Estadio da Luz la sensazione che i rossoblù potessero strappare almeno una vittoria in Champions League c’è: contro il Benfica lo scozzese fa il suo debutto nella coppa, fascia al braccio e un lavoro instancabile sia in avanti che indietro, da grande leader. Adesso la qualificazione ai playoff è appesa ad un filo: 8 punti la quota minima per sperare, servono due vittorie nelle ultime due contro Borussia Dortmund e Sporting. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Capitano incandescente quando scatta la prima “topica” difensiva: sale alternativamente a Moro, registra e attacca, mai senza idee».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «È davvero tornato. Per fermarlo gli avversari, che si riempiono di cartellini, devono spesso fargli fallo. Trascina i compagni, puntuale anche in fase difensiva».

TUTTOSPORT 6.5 – «Per quanto passi gran parte della gara a fare i conti con un ginocchio dolorante dopo un contrasto nel primo tempo, è un leone nella mediana, leader carismatico e anche per quantità di palloni sporcati e ripuliti».

REPUBBLICA 7 – «più di lotta che di fioretto, ma comincia ad allargare il raggio d’azione e aumenta in incisività in entrambe le fasi, con una “parata” decisiva su Di Maria nel finale. Si prende pure lui la propria dose di rischi, ma il capitano sta tornando per davvero».