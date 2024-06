Un Niño para los Niños: Torres nuovo allenatore dell’Atletico B

Fernando Torres è il nuovo allenatore dell’Atletico Madrid B: El Niño promosso dalla squadra Under 19: le sue parole

Fernando Torres, dopo una buona esperienza nell’Under 19, è il nuovo allenatore dell’Atletico Madrid B. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali del club dell’ex attaccante dei colchoneros, Liverpool e Milan.

EMOZIONE – «Sono a casa e sento un’enorme responsabilità da quando ho deciso di affrontare questa nuova tappa. Sono stati tre anni di apprendimento costante. Per me questo passo è molto importante e voglio essere ambizioso per fare le cose meglio ogni giorno, per affrontare le sfide che arriveranno e la responsabilità nel modo migliore. E allo stesso tempo sapendo che non ho fretta e non ho bisogno di fare un passo falso. La accetto come una grande sfida con molta ambizione e con la tranquillità di sapere che siamo pronti».

OBIETTIVO – «La prima cosa da fare è sapere qual è l’obiettivo di una squadra riserve, che è quello di apportare molti giocatori alla prima squadra. Dobbiamo insistere con i giocatori che il loro sogno deve essere quello di giocare per l’Atlético Madrid e prepararli per la prima squadra. Il modo migliore per farlo è competere e affrontare una categoria molto complicata con ambizione, sapendo che l’Atlético Madrid esige che si dia tutto. Cercare di competere al meglio, di avere la squadra il più in alto possibile in classifica perché questo è ciò che li preparerà per quello che verrà dopo, che speriamo sia la nostra prima squadra».