Ferrari Fiorentina: «Si esce dalla crisi lavorando tutti insieme; Palladino? Non gli serve il nostro sostegno, sa di averlo»

Le parole di Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, prima del calcio d’inizio della partita dei viola contro la Lazio

Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Lazio Fiorentina. Di seguito le sue parole.

USCIRE DAL MOMENTO DIFFICILE – «Lavorando tutti insieme. Abbiamo parlato tanto, i ragazzi hanno lavorato bene, c’è un ottimo spirito e dobbiamo credere in cosa fatto fino a un mese fa per tornare a fare punti uniti. In tutto questo, dal mister ai ragazzi, c’è una grandissima unità».

PALLADINO IN BILICO – «Non gli serve il nostro sostegno. Pradè ha parlato con tutti, è stato un altro momento di unione, dove ci siamo guardati negli occhi e abbiamo spero trovato la scintilla di cui parlava Palladino».

MERCATO – «Folorunsho arriva dopo quanto successo a Edoardo. Cosa serve? Migliorare ancora qualcosina, c’è una settimana e speriamo di fare operazioni che abbiamo in corso».