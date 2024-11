Ferrero: «Mi hanno tolto la Sampdoria, ma ero innocente. Vederla così mi fa male, guardate cosa fa Manfredi»

Le parole di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, sul suo addio al club blucerchiato. Tutti i dettagli in merito

Massimo Ferrero ha parlato a margine di un evento del suo addio alla Sampdoria.

LE PAROLE – «Non ci ho capito niente e mi sono trovato in una disgrazia. Poi Dio è grande e tutti hanno capito che non avevo fatto niente. Le mie quote vendute a pochi soldi, mi hanno tolto la Samp. E quel Manfredi oggi fa il figo… sono incazzato: vedere la Samp in B per me è un grande dolore».