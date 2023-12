Feyenoord: Gimenez ancora in gol ma Slot vuole di più

La prima e la seconda in classifica hanno già giocato la quindicesima giornata di Eredivisie ed entrambe hanno conquistato 3 punti

La prima e la seconda in classifica hanno già giocato la quindicesima giornata di Eredivisie ed entrambe hanno conquistato 3 punti. I copioni, però, sono stati diversi. Tutto abbastanza facile per il Psv, che non sa fare altro che vincere e ha piegato l’Heerenveen per 2-0 con una rete per tempo, prima Til e poi Pepi. Il Feyenoord ha risposto, mantenendo il distacco a 10 punti, ma per avere ragione del fanalino di coda, il Volendam, ha dovuto aspettare i minuti di recupero, quando Gimenez e Paixao hanno fissato il risultato sul 3-1. Per il messicano è il diciottesimo gol, ma il suo tecnico Arne Slot non ha gradito tutto ciò che ha visto, pur lasciandolo in campo, cosa che si è rivelata giusta: «Se posso essere critico, penso che dovrebbe fare molto di più per tenere palla. E visto che battiamo tanti calci d’angolo, dovrebbe essere più aggressivo. Insomma, può fare meglio…»