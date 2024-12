La FIGC apre un inchiesta dopo le parole del medico della Lazio: «In Serie A c’è un calciatore non idoneo»

La FIGC pronta ad aprire un inchiesta dopo le parole del medico della Lazio su un calciatore non idoneo a giocare in Serie A

Il direttore Sanitario della Lazio Ivo Pulcini ha rivelato a Il Messaggero che: «Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A ma io non lo ritenni idoneo a giocare a calcio».

Come riportato da Sport Mediaset, le sue dichiarazioni hanno allertato la Procura della FIGC, che ha aperto un’inchiesta e che ascolterà Ivo Pulcini nei prossimi giorni.