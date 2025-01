Moda e calcio, Luis Figo: «Tanti punti in comune, mi interessa da sempre. Vi spiego la filosofia del mio brand e quanto lo sport la ispiri»

Le parole di Luis Figo, ex calciatore portoghese dell’Inter, sulla connessione tra il mondo della moda ed il calcio. Tutti i dettagli

Luis Figo, ex Inter, ha un suo brand nella moda. Un interesse forte quello del portoghese, che ha raccontato a La Gazzetta dello Sport.

LA MODA – «Sono sempre stato interessato alla moda, ma se devo parlarne in maniera più oggettiva trovo che la moda e il calcio abbiano numerosi punti in comune, condividendo molti valori. La moda interessa a sempre più sportivi che cercano un abbigliamento che accompagni le loro performance e i brand cercano di creare una connessione attraverso i protagonisti dello sport, sia il calcio, il tennis o qualcos’altro. É una relazione win-win».

L’UOMO DI LF LUIS FIGO – «É un uomo contemporaneo, che viaggia, un imprenditore sempre in movimento che cerca l’eleganza quanto il comfort. Per questo descrivo spesso LF Luis Figo con il termine “casual chic” che secondo me ne cattura l’essenza. Sarà forse la mia attitudine da atleta, ma sono molto esigente quando si tratta di tessuti, la moda per me è tutto un gioco di equilibrio tra design, qualità e prezzo. Voglio che il brand sia un rappresentante dell’idea di lusso accessibile, e per questo è importante che la produzione sia Made in Italy (i capi sono prodotti tra le Marche e la Puglia, ndr) e che i capi utilizzino tessuti innovativi e di ottima fattura. Dalla lana merino extrafine utilizzata per i cappotti e le giacche – uno dei miei capi preferiti – ai pantaloni realizzati in tessuti elasticizzati che si declinano nell’innovativo abito in jersey, fino alle naglie in cashmere. Lo stesso cashmere che per la nuova collezione Autunno Inverno 2025 “veste” anche le sneaker».

LE SNEAKER RICORDANO LE SCARPE DA CALCIO – «É vero. Quando abbiamo iniziato a riflettere sulla nostra sneaker, volevamo che questa fosse un tributo al mio sport del cuore. Una calzatura capace di coniugare la grinta del football a una raffinatezza senza tempo. La nostra sneaker soccer si declina oggi in diverse colorazioni e materiali: pelle, nylon e pelle vegetale per la linea Life Style, e cashmere e suede per la linea Luxury. Completano il design tre tonalità di suola, una suola che non a caso ricorda quella della scarpa da calcetto».

