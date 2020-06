Finale Coppa Italia Serie C: ecco dove si disputerà il match tra Juve U23 e Ternana

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato della finale di Coppa Italia di Serie C: ecco le sue parole

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha svelato dove si giocherà la finale di Coppa Italia Serie C tra Juve U23 e Ternana. Queste le sue parole a Gianlucadimarzio.com.

«La finale di Coppa Italia Serie C tra Juventus Under 23 e Ternana di giocherà a Cesena. Avevamo parlato con il presidente Agnelli ed il presidente Bandecchi anche della possibilità di farla giocare allo stadio di Torino, nel caso in cui ci fosse stato il pubblico, prima del Coronavirus».