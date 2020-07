La Juventus ha riscoperto la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala: sei gol per i bianconeri dopo la pausa

La Juventus festeggia la rinascita della coppia formata da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, già a quota sei reti dopo la ripresa del campionato di Serie A.

I bomber bianconeri si dividono equamente il bottino dei gol: tre a testa, uno in ogni gara disputata tra Bologna, Lecce e Genoa. Non a caso, è il tandem più in forma dell’intero continente.