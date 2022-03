Venezia, Fiordilino: «Gare con Samp e Spezia decisive per la salvezza. Lotteremo con le unghie e con i denti»

Ecco le parole del centrocampista del Venezia, Luca Fiordilino, in vista del match contro la Sampdoria

Il centrocampista del Venezia, Luca Fiordilino, ha parlato ai microfoni del Corriere del Veneto in vista dello scontro diretto in chiave salvezza contro la Sampdoria. Ecco le sue parole:

«Contro la Lazio abbiamo fatto una grande gara, potevamo forse giocare di più con la palla, ma nel complesso abbiamo fatto bene. Adesso ci aspettano tre gare fondamentali, le prossime due in particolare. Le prossime partite saranno decisive per il nostro campionato e per molti di noi anche per la nostra carriera. Abbiamo fatto tanto per raggiungere la Serie A e dobbiamo difenderla con le unghie e con i denti. Sapevano che con la Lazio sarebbe stato difficile, ma credo che abbiamo dimostrato di essere sul pezzo e di poter dire la nostra in questa corsa salvezza».