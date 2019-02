Fiorentina-Atalanta, andata semifinale Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Fiorentina-Atalanta – Allo stadio ‘Franchi’ di Firenze, Fiorentina e Atalanta si sfidano nella semifinale d’andata di Coppa Italia. I viola arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato la Roma (7-1) ai quarti di finale, mentre i nerazzurri grazie al 3-0 casalingo sulla Juventus. Dopo il primo atto in scena questa sera, la gara di ritorno è in programma a Bergamo tra circa due mesi, il 24 aprile.

Fiorentina-Atalanta 0-2: tabellino

MARCATORI: 16′ Gomez, 18′ Pasalic

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Pezzella, Fernandes, Laurini, Hancko, Norgaard, Simeone, Pjaca, Graiciar, Vlahovic, Montiel. Allenatore: Stefano Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, de Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Masiello, Ibanez, Reca, Pessina, Kulusevski, Piccoli, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Piero Giacomelli (sez. Trieste)

NOTE:

Fiorentina-Atalanta: diretta live e sintesi

22′ Ancora Ilicic: l’attaccante nerazzurro si accentra e conclude dal limite, palla alta

18′ IL RADDOPPIO DELL’ATALANTA! CROSS DI ILICIC IN AREA E CONCLUSIONE RAVVICINATA DI PASALIC AL VOLO CHE SI INSACCA DOPO UNA DEVIAZIONE DI LAFONT. 0-2

16′ ATALANTA IN VANTAGGIO! Ilicic ruba il pallone a Vitor Hugo e avvia il contropiede atalantino: dopo circa 40 metri palla al piede, il giocatore serve Gomez in piena area, il quale supera Lafont con un pallonetto basso. 0-1

15′ Dabo va al tiro da fuori area: pallone abbondantemente fuori misura

11′ Atalanta pericolosa: Ilicic va al tiro da fuori area, palla deviata da un difensore viola e grande parata di Lafont

9′ Atalanta in avanti: Ilicic serve in area Zapata che conclude, Ceccherini chiude in angolo

4′ Il gioco è momentaneamente fermo per un infortunio occorso a Dabo

3′ Affondo di Muriel in area atalantina e primo calcio d’angolo per la squadra viola

1′ Bello scambio tra Benassi e Muriel e tiro del colombiano dal limite: palla sul fondo

1′ La partita è iniziata! Clacio d’avvio dell’Atalanta

Squadre in campo allo stadio ‘Franchi’, tra poco il calcio d’avvio di Fiorentina-Atalanta!



Fiorentina-Atalanta: formazioni ufficiali, Dabo titolare

Fiorentina-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Fiorentina: Pioli recupera Milenkovic e convoca Pezzella, ma l’argentino dovrebbe sedere in panchina. Davanti alla porta difesa da Lafont, prevista la linea difensiva a 4 con Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo e Biraghi; a centrocampo probabile spazio per Benassi, Fernandes e Veretout. In attacco, si scalda il tridente formato da Gerson, Muriel e Chiesa. Atalanta: Gasperini ritrova i titolari de Roon e Gomez, mentre non può contare sugli squalificati Djimsiti e Freuler e l’infortunato Gosens. Nerazzurri previsti in campo così: Berisha in porta, Toloi, Palomino e Mancini (favorito su Masiello) in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Hateboer, de Roon, Pasalic e Castagne. In avanti, Gomez si scalda per supportare Ilicic e Zapata.

Fiorentina-Atalanta: i precedenti

I precedenti totali tra Fiorentina e Atalanta sono 126 con un bilancio di 57 vittorie viola, 41 pareggi e 28 successi nerazzurri. In Coppa Italia, l’ultimo confronto tra le due squadre è datato gennaio 2015: nella gara unica degli ottavi di finale, vittoria fiorentina al ‘Franchi’ per 3-1. Sempre nel torneo nazionale, le due squadre si affrontarono in finale nel 1996: il trofeo andò ai viola che vinsero sia a Firenze (1-0) che al ritorno a Bergamo (0-2).

Fiorentina-Atalanta: l’arbitro della gara

Fiorentina-Atalanta sarà diretta dall’arbitro Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Gli assistenti sono Del Giovane e Bindoni, Mariani è il quarto uomo. Al Var, Manganiello e Valeriani (Avar). Giacomelli è alla prima direzione del confronto tra la squadra viola e quella nerazzurra. Con l’arbitro triestino, 11 precedenti per la Fiorentina (5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) e 14 per l’Atalanta (7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).

