Fiorentina, Barone a Coverciano per parlare con Gravina: le ultime

Il dg della Fiorentina, Joe Barone, è andato a Coverciano negli uffici della Figc per parlare con Gabriele Gravina.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, le motivazioni sarebbero i trattamenti subiti in campo nell’ultima sfida contro il Milan e non solo. Il silenzio della Figc non è piaciuto alla Viola che vuole muoversi nelle opportune sedi per cautelarsi.