Fiorentina, Barone: «Noi come l’Atalanta? Vi dico che…»

Le parole di Joe Barone, dirigente. della Fiorentina, nel pre partita della gara contro la Cremonese. I dettagli

Joe Barone ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre partita della gara tra Cremonese e Fiorentina, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

PAROLE – «Abbiamo sempre difeso i giocatori e Italiano. Abbiamo passato un lungo periodo delicato, siamo stati molto vicini al gruppo, siamo lì ogni giorno. Anche Commisso è sempre accanto al gruppo quand’è in Italia e credevamo in questo gruppo. La stagione è lunga, ci sono tanti dettagli in settimana e noi diamo appoggio al gruppo, gli diamo fiducia. Stasera dobbiamo combattere e avere tanta volontà, ci giochiamo tanto. Noi com l’Atalanta? Il nostro obiettivo deve essere la Fiorentina. L’Atalanta è un bell’esempio, ma preferisco farlo come Fiorentina, con obiettivi che aveva anche l’Atalanta».