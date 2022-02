Fiorentina, Barone: «Oggi come una finale. Vlahovic? Preferisco parlare di chi è qui»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato prima della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni

Joe Barone ha parlato ai microfoni di Mediaset prima di Atalanta-Fiorentina.

RISCATTO – «Abbiamo passato un periodo dove siamo preparati per questa partita. E’ un obiettivo importante, questa gara è come una finale. Non veniamo da una bella prestazione ma il gruppo è compatto e vogliamo farlo vedere».

JUVE E VLAHOVIC – «Tutte le gare sono importanti. Pensiamo prima ad oggi e poi penseremo a quella in campionato. Pensiamo solo a questo, speriamo tra due ore che il risultato ci sia favorevole».

REAL SU VLAHOVIC – «Tutto falso. Ci sono tante storie, ma la verità la sa chi ha concluso la trattativa. Comunque preferisco parlare della partita di oggi».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Ho sempre parlato di gruppo. Siamo compatti, sia io che Rocco abbiamo obiettivi in futuro. Non siamo condizionati da nessuno, parlo di Pradè, con Italiano e con tutti quelli che lavorano nella Fiorentina. I tifosi hanno pazienza e mi auguro che continuino ad averla. A fine campionato vedremo».