Fiorentina, le OPZIONI IN ATTACCO: Beltran per il RILANCIO, Gudmundsson ora è pronto

La Fiorentina prepara la sfida con la Lazio e Palladino ragiona sulle opzioni in attacco: Gudmundsson deve debuttare e Beltran va rilanciato

La Fiorentina è al lavoro a Viola Park per preparare il prossimo impegno di campionato contro la Lazio e, come riportato da la Gazzetta dello Sport, Palladino sta lavorando alle varie opzioni in attacco, ragionando in particolare su Beltran e Gudmundsson.

L’argentino al momento ha giocato appena 114′ e sempre in ruoli diversi: contro la Puskas Akademia è partito centravanti, con il Monza invece alle spalle di Moise Kean, mentre l’islandese deve ancora fare il suo debutto. Nonostante le gerarchie siano chiare – Gudmundsson una volta rientrato al top della condizione sarà il titolare – la società deve tutelare l’importante investimento fatto per l’argentino (17 milioni al River Plate): per questo motivo il tecnico ragiona su un possibile 3-4-2-1, dove entrambi troverebbero spazio dietro a Kean.