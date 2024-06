Braida PROMUOVE Palladino: «Arriverà ancora più SU con la Fiorentina, Italiano lascia QUESTO»

Le parole di Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, sul futuro di Raffaele Palladino alla Fiorentina. I dettagli

Ariedo Braida ha parlato a Radio FirenzeViola del futuro di Raffaele Palladino alla Fiorentina.

PALLADINO – «E’ sbocciato in questi due anni e si è imposto come allenatore. Lui non ha avuto timore di un certo percorso, è partito dall’alto e arriverà più in alto. Lui è stato bravo, anzi bravissimo. Palladino è un allenatore che ha dato una chiara identità alle sue squadre, e si può vedere chiaramente la sua impronta. La Fiorentina si è posizionata all’ottavo posto, ma ora deve fare quel passo in più. Piano piano, con le idee può riuscirci».

ITALIANO – «Italiano ha fatto il massimo, e a volte i risultati non sono quelli sperati. La Fiorentina ha fatto benissimo, si è posizionata ottava e fare uno step non sarà semplice. Nel calcio quando si fa 30 bisogna fare 31 per fare lo scalino decisivo. Basta vedere l’Atalanta che ha raggiunto ormai una stabilità principesca».