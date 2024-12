Nicola su Fiorentina Cagliari: «Questa sconfitta ci ha dato quella consapevolezza»

Fiorentina Cagliari, le dichiarazioni del tecnico Nicola dopo il match di Serie A 2024/2025 disputato oggi alle 12:30

A DAZN, l’allenatore Davide Nicola, ha rilasciato qualche dichiarazione su Fiorentina Cagliari di Serie A.

SCONFITTA – «Credo che sia l’intera prestazione che ci deve dare consapevolezza. Venire qui e fare la partita che abbiamo fatto, con un possesso superiore e limitando molto la Fiorentina senza rinunciare a sviluppare gioco. Nel secondo tempo sicuramente meglio. Ovviamente loro hanno movimenti che ti portano ad abbassare, ma la partita è stata interpretata con la giusta consapevolezza. Potevamo prendere dei punti»

STRATEGIA – «Io ne sono consapevole, il nostro obiettivo non è accontentarsi di fare prestazioni importanti ma desiderare di prendere punti, oggi potevamo farlo. Il gol subito per me è attivo, il giocatore disturba alla grande. Si trova proprio sulla verticale del portiere. Cataldi comunque l’ha messa all’incrocio. Nel secondo tempo stavamo meglio fisicamente. Dobbiamo trovare convinzione e qualità»

TREQUARTI – «Nicolas Viola non è riuscito a farci ripartire, ma anche nel secondo tempo con Gaetano la Fiorentina era centralmente ben coperta. Il primo tempo non eravamo velocissimi nella trasmissione, nel secondo meglio. I ragazzi sanno che sono soddisfatto ma vorrei che fossero convinti e consapevoli che siamo una squadra che può prendere punti».