Joao Pedro protagonista di un’immagine molto divertente. Il brasiliano si presenta ai microfoni di Sky con il paradenti sull’orecchio

Zero a zero all’intervallo al Franchi di Firenze tra la Viola e il Cagliari. Partita bloccata e senza particolari squilli, con il vento a farla da protagonista. Le condizioni avverse stanno infatti pesantemente condizionando il gioco di entrambe le squadre. All’intervallo, Joao Pedro, autore di una prestazione abbastanza fumosa, si rende protagonista di un divertente siparietto. Intervistato da Sky, viene ripreso mentre indossa il suo paradenti… su un orecchio! Il brasiliano probabilmente non riusciva a parlare bene portandolo in bocca, ma di certo questo espediente ha scatenato le risate di molti tifosi, che sui social hanno fatto rimbalzare l’immagine. Di certo un’orecchino che difficilmente diverrà mai di moda.