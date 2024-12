Fiorentina Cagliari, le dichiarazioni del tecnico viola Raffaele Palladino nel post partita - Calcio News 24

Fiorentina Cagliari, le dichiarazioni del tecnico Palladino dopo il match di Serie A 2024/2025 disputato oggi alle 12:30

A DAZN, l’allenatore Raffaele Palladino, ha rilasciato qualche dichiarazione su Fiorentina Cagliari di Serie A.

GARA – «Venivamo da una settimana particolare, è una vittoria molto importante di un grande gruppo che ha reagito al bruciore della Coppa Italia. Oggi nel primo tempo siamo stati davvero molto bravi, abbiamo fatto la partita che dovevamo e siamo passati in vantaggio. Il rammarico è stato non chiuderla già lì. Nel secondo più per demeriti nostri che meriti del Cagliari abbiamo sbagliato tanto. Dedichiamo la vittoria a Bove, c’è anche lo scherzo del destino del gol del suo amico Cataldi. E la dedica mi ha emozionato»

KEAN – «Abbiamo tanti impegni in questa fase, giochiamo ogni tre giorni. E c’era un po’ di stanchezza mentale. Oggi Kouame ha fatto un’ottima partita, mi è piaciuto molto anche Ikone e il pubblico lo ha apprezzato. I quattro attaccanti sono stati bravi a essere i primi difensori, i cambi sono entrati in un momento difficile»

COMUZZO – «Quello che è successo oggi ha toccato tutti: c’è chi reagisce in maniera più asettica e chi soffre un po’ di più. Edo è il nostro pezzo di cuore, siamo stati bravi a reagire. Comuzzone, lo chiamo così, è un guerriero. Ma tutti, dietro, hanno fatto una grande prestazione. La vittoria è del gruppo e non del singolo»