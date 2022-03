Fiorentina, Castrovilli ha convinto Italiano: ora sogna la Nazionale

Castrovilli è tornato a essere un punto di riferimento per la Fiorentina. Ha convinto Italiano e ora sogna la Nazionale

Nell’ultimo mese, Gaetano Castrovilli ha giocato sette delle sette partite giocate dalla Fiorentina. Il centrocampista è finalmente tornato sui livelli prestazionali che si aspettavano da lui quando è arrivato in viola e adesso, come riportato dal Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano non riesce più a farne a meno.

L’ex Cremonese ha convinto l’allenatore, scegliendo la strada della sostanza e della concretezza in campo. E adesso, dopo aver riconquistato la fiducia del mister, sogna anche di riprendersi la maglia della Nazionale in vista dei playoff Mondiali.