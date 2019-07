Fiorentina, Commisso aumenta il monte ingaggi: da 37 a 50 milioni 

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha stabilito l’aumento dei monte ingaggi che passerà da 37 a 50 milioni

Come riportato nell’edizione odierna de La Nazione, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha stabilito di aumentare il monte ingaggi della squadra.

La disponibilità di spesa per gli stipendi della Fiorentina aumenterà quindi dai 37 milioni attuali a 50. Si tratta di un 25% in più, ma con la possibilità di fa ridiventare non marginale la sponsorizzazione Mediacom sulle maglie viola. La decisione è avvenuta dopo il vertice dirigenziale negli Stati Uniti.