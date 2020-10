Fiorentina, Commisso: «Chiesa? Un immigrato ha finanziato gli Agnelli»

Rocco Commisso ha parlato del passaggio di Federico Chiesa alla Juventus: ecco le parole del presidente della Fiorentina

Rocco Commisso ha parlato del passaggio di Federico Chiesa alla Juventus. Ecco le sue parole a Rtv38 riportate da Fiorentinanews.com.

CHIESA – «Nessuno mi ha portato un’offerta definitiva. Io sono deluso per come si è comportato, abbiamo dovuto mandare i documenti a Coverciano perché lui non è voluto venire a firmare al Centro Sportivo. Ancora non mi ha mandato nessun messaggio, Enrico si. Un povero immigrato dalla Calabria ha dovuto finanziare gli Agnelli e la Juventus».

FIORENTINA – «In alcuni momenti le critiche sono andate troppo avanti, non solo nei miei confronti ma anche nei confronti di Pradè o Joe Barone. Chi critica loro è come se criticasse me. Non si può criticare senza dare opportunità di rispondere a chi è criticato. Quando qualcuno dice “Rocco hai sbagliato con Montella, o con Chiesa”. Abbiamo sbagliato con Montella; abbiamo preso Pradè velocemente poi Montella è venuto a trovarmi a New York. Con la mia azienda sono abituato a dare un’opportunità alla gente».