ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fiorentina, comunicato ai tifosi: «Non venite al Franchi». Il club viola informa i sostenitori che la gara con l’Udinese non si gioca

ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, come da nota sul sito ufficiale dell’Udinese Calcio, l’Autorità Sanitaria Locale competente ha imposto 5 giorni di quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra dell’Udinese che non potrà così raggiungere Firenze per la disputa della partita in programma oggii, giovedì 6 gennaio 2022, alle 20:45.

Pertanto, al fine di evitare ogni tipo di disagio ai tifosi, lo Stadio Artemio Franchi rimarrà chiuso al pubblico.

Nei prossimi giorni la Società comunicherà le modalità per il rimborso o riutilizzo dei titoli d’accesso.