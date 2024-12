Fiorentina, ecco i due protagonisti della domenica viola

La Fiorentina vince ancora e ora Palladino può sognare in grande: otto successi consecutivi in Serie A

Nella Fiorentina che ha battuto di misura il Cagliari con un grande gol di Cataldi, c’è da sottolineare la prestazione di Beltran. L’argentino viene definito da La Gazzetta dello Sport «il grande raccordo viola», e se è vero che magari come bomber puro ci si poteva aspettare qualcosa in più, non va trascurato il suo contributo per l’appunto a favore dei compagni. Con quello di ieri sono già 4 gli assist decisivi forniti in campionato, più di ogni altro suo compagno.

Quanto all’autore della rete che è valsa 3 punti e che permette alla squadra di Palladino di restare ancorata alle zone alte della classifica, è sembrata la chiusura di un cerchio che la dedica a Bove ha mostrato perfettamente: l’exploit precedente da fuori area siglato da Cataldi era avvenuto a Lecce proprio su un suggerimento di Edo. Può anche non esserci fisicamente, ma in campo Bove c’è comunque, è stato il miglior modo per sottolinearlo