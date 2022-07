Fiorentina, Duncan: «Venivo da due anni difficili, grazie a Italiano e ai compagni». Le parole del centrocampista viola

Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, ha parlato dal ritiro del club gigliato.

Le sue parole riportate da Firenzeviola.it: «Quella con la Juventus all’ultima giornata è stata una serata importante per la Fiorentina e per Firenze, visto che dopo tanti anni siamo tornati in Europa. L’anno scorso è stato un anno importante, venivo da due anni difficili. Però devo ringraziare il mister e i compagni che mi hanno messo a mio agio e mi hanno dato la possibilità di esprimermi al meglio. Quest’anno sarà ancora più dura perché dobbiamo confermarci».