L’Empoli passa in vantaggio contro la Fiorentina grazie ad un gol di Krunic, ma resta il dubbio: è autogol di Biraghi? – VIDEO

Al 24′ del primo tempo, l’Empoli passa in vantaggio grazie ad una ripartenza degli azzurri che, grazie all’assist di Caputo, portano Krunic a segnare il gol dell’1-0. Tuttavia, restano i dubbi sul suo gol. In scivolata sembrerebbe infatti che sia Biraghi a mettere il pallone nella porta di Lafont. Il difensore della Fiorentina avrebbe quindi segnato una clamorosa autorete! Il replay non sembra chiarire i dubbi, l’azione è troppo veloce e non si focalizza sul momento dell’ultimo tocco. Attualmente la Lega Serie A ha assegnato il gol a Krunic, ma si attendono stravolgimenti nel corso della partita.