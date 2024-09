Fiorentina, giorni DECISIVI per Gudmundsson: PROCESSO e poi DEBUTTO a Bergamo?

Una due giorni decisiva per Albert Gudmundsson: oggi e domani in Islanda per il processo per abusi sessuali, domenica il debutto con la Fiorentina?

Sono giorni delicati per Albert Gudmundsson: il nuovo calciatore della Fiorentina infatti si trova oggi e domani in Islanda per rispondere della accuse di abusi sessuali nei suoi confronti. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il giocatore oggi e domani parteciperà a due udienze private dove verrà ascoltato e confrontato con altri testimoni per ribadire la sua posizione.

Il calciatore si sente fiducioso della sua innocenza e i viola intanto hanno mandato in Islanda con lui due membri dello staff tecnico per seguirlo anche in questi due giorni: una volta finite le udinese infatti tornerà subito in Italia, con Palladino che vorrebbe farlo debuttare domenica contro l’Atalanta.