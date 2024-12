Fiorentina Inter, Kean pronto a colpire anche i nerazzurri: il dato clamoroso sull’attaccante ex Juventus

Fiorentina Inter, Moise Kean è pronto a colpire anche i nerazzurri: il dato clamoroso sull’ex attaccante della Juventus

Fiorentina Inter è il match di cartello in programma oggi alle 18. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, si sfidano due delle squadre più in salute del nostro campionato. I ragazzi viola del tecnico Palladino stanno inseguendo un sogno e giocano con leggerezza, i nerazzurri, dal canto loro invece, dovranno dimostrare ancora di essere i più forti. Si tratta di vero e proprio scontro diretto tra i più avvincenti della nostra Serie A.

L’analisi di Tuttosport: «Sarà la volta buona? Di sicuro ha tanti buoni motivi Kean per cercare di sfatare il tabù: un golvittoria per restare lassù insieme ai compagni dove è lecito sognare e infiammare ancor più una città già ebbra di gioia e di entusiasmo. Un gol-vittoria per permettere al suo allenatore di tagliare il traguardo dei primi 200 punti in carriera da allenatore (Raffaele Palladino è al momento a 199 in 122 gare) ma anche, perché no, per dare una mano alla sua ex squadra, la Juventus, nella corsa per lo scudetto».