Fiorentina Inter, quando si rigioca? Ecco la possibile data

Fiorentina Inter, dopo la paura per il malore di Bove e la sospensione la Lega è al lavoro per trovare una data per far giocare la partita

La gara tra Fiorentina e Inter di ieri pomeriggio è stata rinviata dopo malore in campo avuto da Edoardo Bove: mentre sul fronte della sua salute arrivano notizie rassicuranti – il calciatore è sveglio e vigile – resta adesso il nodo su quando si rigiocherà il recupero della partita in questione, con i calendari intasati da entrambe le squadre impegnate anche nelle coppe. Queste le prime ipotesi fornite da Tuttosport: in ogni caso è improbabile che si giochi prima del 2025.

RECUPERO FIORENTINA INTER – «Fiorentina-Inter, interrotta e rinviata a data da destinarsi, dovrà riprendere dal 17’ di gioco, il minuto in cui il centrocampista si è accasciato a terra. Del tema si occuperà un consiglio straordinario di Lega Serie A, convocato per oggi pomeriggio, anche se per avere una data ci sarà realisticamente da attendere. È pressoché escluso che si recuperi nel 2024: si andrà, salvo sorprese, a febbraio. I giorni più realistici sono il 5 o il 26 febbraio, quando sono in programma i quarti di ¬finale di Coppa Italia. Giocando con gli incroci, anche degli altri club coinvolti, sono date spendibili anche se entrambe superassero gli ottavi. Un altro scenario porta al 12 febbraio: dipende dalle posizioni delle due formazioni nelle classi¬ che di Champions e Conference League. Per chiarezza, sarebbe una data valida se Inter e Fiorentina chiudessero la prima fase nelle rispettive prime otto posizioni, evitando gli spareggi. Al momento, i nerazzurri sono secondi e i viola sesti».