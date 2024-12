Fiorentina-Inter, tanti dubbi per Palladino e Inzaghi

Grande attesa per la sfida al Franchi tra due delle quattro squadre che inseguono il Napoli ad un solo punto di distacco

Alle ore 18:00 andrà in scena una delle sfide più interessanti di questo weekend ovvero quello tra Fiorentina-Inter. Entrambe le squadre sono a 28 punti, a -1 dal Napoli capolista che giocherà alle 15:00 contro il Torino.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, ci sono ancora un paio di nodi da sciogliere da ambo le parti. I Viola per esempio aspettano di fare l’ultimo decisivo test su Albert Gudmundsson, reduce da un infortunio.

Ad oggi l’islandese è favorito per un posto in panchina, ma non è affatto da escludere un suo ingresso a gara in corso. Palladino punterà molto su Bove per poter fare in modo di provare il 4-3-2-1.

L’Inter d’altro canto ha diverse defezioni in difesa tra Pavard, Acerbi e Carlos Augusto fuori dai giochi per infortunio. Il favorito per una maglia da titolare è dunque Bisseck che agirà insieme a De Vrij e Bastoni.