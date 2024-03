Fiorentina, clamoroso Italiano: scelta fatta sul futuro!

Le ultime sul futuro di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, sulla panchina della squadra viola

Arriva una clamorosa novità sul futuro di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello di SportItalia, entrambe le parti avrebbero deciso di separarsi al termine della stagione a prescindere da risultato finale.

Per quanto riguarda il possibile sostituto, Maurizio Sarri non è al momento una possibilità per Commisso e Barone. Vedremo gli sviluppi, con un annuncio atteso forse già prima del termine della stagione.