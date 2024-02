Fiorentina, addio Italiano a fine stagione? Ecco le condizioni

Ecco su cosa dipenderà la permanenza, e di conseguenza il rinnovo, di Vincenzo Italiano alla corte della Fiorentina. La situazione

La Fiorentina in questo momento è in piena lotta per l’Europa riscontrando un calo non indifferente in ottica classifica. Obiettivo importante, soprattutto per quanto concerne Vincenzo Italiano.

Come riportato oggi da Labaro Viola, i rapporti in questo momento sono abbastanza buoni tra Italiano e la società, ma è chiaro ed evidente che il rinnovo passa dalla qualificazione nelle prossime coppe europee.