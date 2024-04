Fiorentina, Italiano incita la squadra: in finale per Joe Barone

La Fiorentina questa sera in campo contro il Viktoria Plzen: le parole di Vincenzo Italiano per caricare la squadra

La Fiorentina questa sera scende in campo per l’andata dei quarti di finale di Conference League contro il Viktoria Plzen.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nell’ultimo allenamento di ieri Vincenzo Italiano ha voluto arringare la squadra in vista della partita. Con il gruppo in cerchio, il tecnico gli ha detto: «Torniamo in finale, facciamolo per Joe Barone». Un invito anche a “vendicare” la sconfitta subita la scorsa stagione nella finale di Praga contro il West Ham.