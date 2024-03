Fiorentina, Italiano: «Pareggio evitabile, siamo superiori»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, dopo il passaggio del turno contro il Maccabi Haifa in Conference League

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il passaggio del turno della Fiorentina contro il Maccabi Haifa.

PAROLE – «Il gol potevamo evitarlo dopo aver concesso un tiro in porta. Nei minuti finali siamo capaci di tutto, c’era timore di poter commettere qualche errore. Però siamo tra le migliori otto, era questo l’obiettivo. Ci siamo preparati per non rischiare nulla e ci siamo riusciti. Era meglio non subire gol ma conta cosa raggiungi. Ottimo lavoro. Un passo alla volta, intanto siamo ai quarti. La Conference quest’anno ha una qualità molto elevata, siamo insieme a squadre importanti».