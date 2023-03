Fiorentina, Jovic convocato me non è partito coi compagni: il motivo

Luka Jovic sarà presente assieme ai compagni per la trasferta contro il Sivasspor, ma non è partito con loro in aereo

Il motivo? Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante della Fiorentina ha dovuto sbrigare alcune questioni personali inderogabili a Madrid. Per questo raggiungerà la squadra soltanto dopo e anche per questo potrebbe non partire titolare nella gara di ritorno di Conference League.