Fiorentina, Kayode: «Scartato dalla Juve? L’ho vissuta come una sfida, ho comunque imparato tanto»

Le parole di Michael Kayode, terzino di proprietà della Fiorentina, sul suo passato nelle giovanili della Juve. Tutti i dettagli

Michael Kayode ha parlato a Tuttosport del suo momento con la Fiorentina ed il passato alla Juve.

GIOVANILI ALLA JUVE – «Un’esperienza fondamentale per la mia vita. Lì ho imparato a lavorare con i grandi in prima squadra e in un campionato dove ogni partita ha un peso particolare. C’è gente che ha famiglia e delle responsabilità: vincere è essenziale per poter andare avanti. A livello mentale per me è stato davvero l’anno della svolta».

COME HA VISSUTO IL TAGLIO – «Subito non benissimo, ma è normale dopo sette anni trascorsi nello stesso contesto. Con il tempo ho iniziato a viverla come una sfida: un voler dimostrare di poter tornare a quei livelli. Mi ha dato la forza per poter arrivare dove sono adesso. Ecco perché il Golden Boy per me è un po’ il premio del riscatto».