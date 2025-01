Fiorentina-Milan femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Curva Fiesole i quarti di finale di Coppa Italia Fiorentina-Milan femminile: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Curva Fiesole di Firenze si giocherà la gara valevole per il quarto di finale di ritorno di Coppa Italia femminile tra Fiorentina-Milan. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FIORENTINA: Fiskerstrand; Faerge, Ballisager, Tortelli, Erzen; Curmark, Snerle, Catena; Bonfantini, Longo, Janogy.

MILAN: Giuliani, Koivisto, Sorelli, Nadim, Mascarello, Rubio Avila, Stokic, Renzotti, Ijeh, Soffia, Piga.

Orario e dove vederla in tv

Fiorentina-Milan si gioca alle ore 20:45 di martedì 28 gennaio per il quarto di finale di ritorno di Coppa Italia femminile. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport ai canali Sky Sport Calcio (202 e 249 di Sky). La partita sarà visibile in streaming per i clienti su Sky Go e su NOW TV.