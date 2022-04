Fiorentina, Milenkovic-Igor: Italiano ha innalzato il muro viola

Con la coppia formata da Milenkovic e Igor, l’allenatore della Fiorentina Italiano ha innalzato il muro difensivo

Se la Fiorentina può sognare ancora un posto in Europa per la prossima stagione, è anche merito dell’ottima difesa che è riuscito a mettere in piedi Vincenzo Italiano. Nelle ultime sette partite, come riportato da La Gazzetta dello Sport, al centro della retroguardia viola si è mossa in sei occasioni la coppia Milenkovic-Igor e i risultati sono stati più che positivi.

E i gol subiti sono stati appena tre: un rigore di Caprari, la sfortunatissima autorete di Venuti in Coppa Italia contro la Juve e un colpo di testa di Dumfries a San Siro. E proprio per dare continuità a questa solidità, anche domenica al Maradona contro il Napoli l’allenatore della Fiorentina dovrebbe alzare viola composto da Milenkovic e Igor.