Fiorentina-Montpellier: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Viola Park l’incontro amichevole Fiorentina-Montpellier: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Viola Park di Firenze va in scena la partita amichevole Fiorentina-Montpellier. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano; Kayode, Pongracic, Martinez Quarta; Kayode, Barak, Mandragora, Biraghi; Brekalo, Kouame, Kean. All. Palladino.

MONTPELLIER (4-3-3): Lecomte; Omeragic, Ferri, Maamma, Sylla; Nordin, Sacko, Sagnan, Savanier, Bares; Adams. All. Der Zakarian.

Orario e dove vederla in tv

Fiorentina-Montpellier si gioca alle ore 19:00 di domenica 4 agosto. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.