Fiorentina, obiettivo Biglia: contatti tra Pradè e l’agente

La Fiorentina vuole Lucas Biglia per rinforzare la mediana: contatti fitti tra Pradè e l’agente del giocatore

Per rinforzare una mediana che vedrà la partenza, certa, di Jordan Veretout, la Fiorentina starebbe pensando a Lucas Biglia. Il centrocampista rossonero potrebbe vedersi diminuire notevolmente il suo minutaggio (dopo gli arrivi di Bennacer e Krunic) e quindi si starebbe guardando intorno.

Come informa Sky Sport, nei giorni scorsi c’è stato un contatto tra Pradè e l’agente del giocatore, che almeno per il momento non è stato messo sul mercato ufficialmente dai rossoneri ma che potrebbe cambiare idea in fretta.