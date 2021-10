Fiorentina, Odriozola: «Felice di essere qui. Credo nell’Europa»

Alvaro Odriozola, terzino della Fiorentina, ha parlato dei sogni e della situazione attuale in casa viola: le dichiarazioni

Alvaro Odriozola è stato intervistato dai microfoni di Radio Bruno. Ecco cosa ha detto il terzino spagnolo sul momento della Fiorentina.

SITUAZIONE – «Sono molto felice di essere qui. La Fiorentina mi è sempre piaciuta, così come la città di Firenze. Stiamo facendo le cose al meglio e sono convinto che sarà una stagione positiva per tutti quanti».

SORPRESE – «Appena sono arrivato qui mi ha sorpreso subito il livello della rosa: sono convinto che possiamo lottare per un posto in Europa. Un’altra cosa che mi ha colpito è stato il calore dei tifosi, che ora voglio ripagare sul campo. Non so cosa farò in futuro, vivo il presente e mi godo questa splendida città e questi splendidi tifosi».

OBIETTIVI – «Credo che l’Europa debba essere un nostro obiettivo. Non mi interessa a chi prenderemo il posto, pensiamo solo a noi stessi. Abbiamo un allenatore forte e con lui possiamo giocarcela contro chiunque. Dobbiamo affrontare tutte le partite come fossero delle finali, avendo più fiducia in noi stessi».

VLAHOVIC – «E’ un giocatore di grande tecnica, che oltre a vedere la porta e trovare il gol, è molto bravo anche a giocare per la squadra. Quello che mi piace di lui è la sua ambizione e la sua mentalità: diventerà un fenomeno».